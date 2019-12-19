Предновогодняя акция по онлайн-посадке ёлок стартовала в Псковской области

09:14, 19 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области стартовала предновогодняя акция «Раз, два, три! Елочка, расти!», сообщили Псковскому агентству информации в движении ЭКА. Мероприятие проходит в рамках проекта «ПосадиЛес» и подразумевает возможность посадить дерево с помощью онлайн-сервиса.

Желающие принять участие в акции могут выбрать на сайте Posadiles.ru любое количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Такой сертификат можно подарить родным и друзьям на Новый год. Все деревья высадят следующей весной активисты движения ЭКА на пострадавших лесных территориях в российских регионах. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

«Скоро откроются тысячи елочных базаров по всей стране. Но далеко не все срубленные деревья найдут своего покупателя, - отметила руководитель проекта «ПосадиЛес» Марианна Мунтяну. - Мы призываем всех подойти к выбору главного новогоднего символа более осознанно: не рубить, а посадить настоящий живой лес. Это станет прекрасным подарком и всем нам, и будущим поколениям!».

В рамках акции состоится конкурс «Моя альтернативная елка», самые креативные участники получат призы от партнера мероприятия. Подробности участия - в социальных сетях проекта «ПосадиЛес».

За четыре года существования проекта «ПосадиЛес» волонтеры посадили более 700 тысяч деревьев в лесах 22 регионов России. Посадки профинансировали более 5 тысяч граждан, они помогли восстановить более 175 га леса. Всего с 2010 года активисты движения ЭКА, основавшего проект, высадили более 10 миллионов деревьев в 47 регионах России.