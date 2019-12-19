Пятнадцатая большая пресс-конференция Владимира Путина начнётся в полдень

10:15, 19 декабря 2019, ПАИ

19 декабря президент России Владимир Путин соберет традиционную большую пресс-конференцию.

Как и в прошлом году, встреча начнётся в полдень в центре международной торговли в Москве. На мероприятие аккредитовалось рекордное количество СМИ — 1 тысяча 895 журналистов. От Псковского агентства информации на пресс-конференцию отправился корреспондент Михаил Синёв.

Традиционно общение Владимира Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов. В прошлом году пресс-конференция шла 3 часа 43 минуты, за это время вопросы главе государства смогли задать 53 журналиста, в том числе восемь иностранных.

Накануне большой пресс-конференции президента России Владимира Путина Псковское агентство информации поинтересовалось у жителей Пскова, о чём бы они хотели спросить главу государства. Выяснилось, что горожане хотят перемен, есть вопросы в части здравоохранения, экологии, пенсионной реформы.