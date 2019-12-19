Я б спросил у Путина: Псковичей интересуют вопросы о зарплатах и пенсиях

10:40, 19 декабря 2019, ПАИ

Большинство читателей Псковского агентства информации задали бы президенту России вопросы о зарплатах и пенсиях. Об этом свидетельствуют совокупные данные опросов на сайте informpskov.ru и в соцсети «ВКонтакте», которые ПАИ запустило накануне большой пресс-конференции Владимира Путина.

За вариант о вопросе «про зарплаты и пенсии» проголосовали 82 человека, ещё 58 читателей хотели бы пообщаться с главой государства о ЖКХ и тарифах, 18 ответивших выбрали вариант про здравоохранение, 8 псковичей хотели бы спросить про образование и лишь двое поинтересовались бы мнением Владимира Путина об отношениях России с США и Украиной.

Начнётся пресс-конференция в 12.00 19 декабря.