На «четыре с плюсом» оценил Сергей Грахов реализацию мусорной реформы в Псковской области

13:42, 19 декабря 2019, ПАИ

На «четыре с плюсом» оценил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области. Сергей Грахов реализацию мусорной реформы в Псковской области. Об этом с пресс-конференции 19 декабря передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом Сергей Грахов отметил, что реформу всё же корректнее называть не мусорной, а экологической, так как её основная задача - улучшение экологической обстановки.

«Это исторический момент в нашей стране. И в России, и в Псковской области фактически создается новая отрасль, мы постепенно встаем на цивилизованные рельсы. Есть, конечно, определенные нюансы и сложности, без них никак, но я бы характеризовал прохождение реформы с оценкой «четыре с плюсом». Надо поблагодарить и регионального оператора за активную работу, и жителей за понимание, и глав районов за взаимодействие. Работа командная, по-другому, мы бы с места ничего не сдвинули», - подчеркнул Сергей Грахов.

Он особо отметил, что все вопросы отрабатываются в максимально оперативном режиме. «Они порой даже до комитета не доходят: регоператор и районы решают все сложности между собой самостоятельно», - добавил председатель комитета.