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Общество

На новогодних каникулах регоператор по ТКО в Псковской области будет работать без выходных

На новогодних каникулах регоператор по ТКО в Псковской области будет работать без выходных, пообещал директор компании «Экопром» Сергей Пайст на пресс-конференции 19 декабря. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст заверил, что опыт прошлого года был учтён, поэтому работа будет организована «без выходных и проходных», в том числе 31 декабря и 1 января, чтобы ко второму числу контейнеры не оказались переполнены. «Все будут работать и 31-го, и 1-го числа, чтобы было чисто», - сказал директор компании, добавив, что «и ёлочки тоже будут вывозиться, хоть это и не входит в задачи регоператора». 

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов обратил внимание на тот факт, что в прошлом году во время и после продолжительных новогодних праздников поступало множество жалоб на переполненные контейнеры. «Но в итоге выяснилось, что зачастую мусор невозможно было убрать из-за того, что у контейнерных площадок «на приколе» стоял чей-то автомобиль», - пояснил председатель комитета.

В этом году Сергей Грахов попросил псковичей проявить сознательность и не блокировать подъезды к контейнерам.

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