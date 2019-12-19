На новогодних каникулах регоператор по ТКО в Псковской области будет работать без выходных

13:51, 19 декабря 2019, ПАИ

На новогодних каникулах регоператор по ТКО в Псковской области будет работать без выходных, пообещал директор компании «Экопром» Сергей Пайст на пресс-конференции 19 декабря. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст заверил, что опыт прошлого года был учтён, поэтому работа будет организована «без выходных и проходных», в том числе 31 декабря и 1 января, чтобы ко второму числу контейнеры не оказались переполнены. «Все будут работать и 31-го, и 1-го числа, чтобы было чисто», - сказал директор компании, добавив, что «и ёлочки тоже будут вывозиться, хоть это и не входит в задачи регоператора».

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов обратил внимание на тот факт, что в прошлом году во время и после продолжительных новогодних праздников поступало множество жалоб на переполненные контейнеры. «Но в итоге выяснилось, что зачастую мусор невозможно было убрать из-за того, что у контейнерных площадок «на приколе» стоял чей-то автомобиль», - пояснил председатель комитета.

В этом году Сергей Грахов попросил псковичей проявить сознательность и не блокировать подъезды к контейнерам.