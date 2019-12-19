Путешественникам с домашними питомцами разъяснили работу пункта пропуска «Шумилкино»

13:00, 19 декабря 2019, ПАИ

В пункт пропуска «Шумилкино» на российско-эстонской границе проводится эксперимент. «Он связан с передачей полномочий должностным лицам таможенного органа в части полномочий ветеринарного контроля. Но он не связан с возможностями оформления ветеринарного сертификата. И сюда следует приезжать с уже оформленными ветеринарными документами», - сообщила в эфире ПАИ-live 19 декабря начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте по Псковской области Галина Леонова.

Она уточнила, что такое ограничение введено только на данном пункте пропуска, не затрагивает другие.

Галина Леонова добавила, что ветеринарный сертификат можно получить в день поездки или накануне, делать заблаговременно его не следует, так как может измениться состояние домашнего питомцами. При себе владелец кошки или собаки должен иметь паспорт питомца, в нем следует заранее проверить наличие всех отметок о прививках, сроках действия вакцин. Особое внимание необходимо уделить вакцинации от бешенства.