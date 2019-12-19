Избирком Псковской области одобрил уход Михаила Иванова с поста руководителя

16:34, 19 декабря 2019, ПАИ

Члены Избирательной комиссии Псковской области 19 декабря прекратили полномочия председателя облизбиркома Михаила Иванова. На заседании в четверг было рассмотрено заявление Михаила Иванова о прекращении полномочий по собственному желанию, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве. Сам он на встрече не присутствовал.

Члены комиссии проголосовали за принятие заявления. Отметим, что при этом Михаил Иванов остается членом Избирательной комиссии области.

Исполняющим обязанности председателя Избиркома в соответствии с регламентом стал заместитель руководителя комиссии Иван Патлач.