II международная конференция «Мир без границ» проходит в Пскове

13:02, 20 декабря 2019, ПАИ

20 декабря в Псковском государственном университете открылась II международная научно-практическая конференция «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего конференция собрала порядка 150 филологов и лингвистов из 17 российских городов и 12 стран мира – это представители федеральных университетов, зарубежных вузов и профильных организаций, занимающихся преподаванием, изучением и развитием русского языка за пределами России.

На площадке ПсковГУ учёные представят инновационные методы и практики преподавания русского языка как иностранного. Одними из центральных тем конференции станут цифровизация и геймификация в сфере обучения русскому языку как иностранному (РКИ). О конструировании гипертекстового тезауруса учебных словарей русского языка расскажет российский лингвист, специалист в области компьютерной лингвистики, математической лингвистики и русистики Сергей Лесников. Также на конференции презентуют методы обучения РКИ посредством IT-технологий.

В 2019 году министерство образования и науки РФ повторно включило ПсковГУ в перечень организаций, уполномоченных на проведение государственного тестирования по русскому языку для иностранцев. Кроме тестирования, специалисты ПсковГУ активно сотрудничают с московскими и петербургскими коллегами: проводят совместные исследования, разрабатывают новые цифровые решения для РКИ.