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Общество

ПсковГУ откроет центр образования на русском языке в Финляндии

«Министерство просвещения при поддержке Российского общества преподавателей русского языка и литературы и фонда «Русский мир» поручило нашему университету создать открытый центр изучения на русском языке и русского языка», - заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина журналистам 20 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Ильиной, в ближайшее время такой центр будет открыт в Финляндии. «Я надеюсь, что мы достойно представим центр. Программа обучения там будет представлена как на русском языке, так и русского языка», - отметила врио ректора.

Заявление прозвучало в рамках II международной научно-практической конференции «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0». Наталья Ильина отметила, что это значимое и ответственное событие для всей Псковской области. Она напомнила, что первое заседание нового состава правления Российского общества преподавателей русского языка и литературы проходит именно в Пскове. «Мы сейчас покажем результаты нашей деятельности, наших ученых, наши наработки и разработки, и я думаю, члены правления оценят их», - отметила врио ректора ПсковГУ.

«Для нас это старт новых совместных проектов в «трио»: Псковская земля, Псковгу и РОПРЯЛ [Российского общество преподавателей русского языка и литературы - ПАИ], который объединяет русистов со всей России», - подчеркнула Наталья Ильина.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявляла, что уже в 2019 году планируется запуск не менее 14 центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в иностранных государствах.

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