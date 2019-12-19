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Названы лучшие шахматные команды Псковской области

В Псковской области подвели итоги регионального чемпионата среди команд районов и городов с обсчетом международного и российского шахматного рейтинга, сообщили Псковскому агентству информации в областной федерации шахмат.

Первое место завоевала сборная Великих Лук. Она не проиграла ни одного матча и разгромила своих принципиальных соперников шахматистов из сборной команды Пскова – 4,5 на 0,5 очков. В составе победителей выступали Валентин Власов и Валерий Жихарев (оба кандидаты в мастера спорта России), Татьяна Коршакова (первый разряд по шахматам), Виктория Емельянова (кандидат в мастера спорта России) и Элина Гольбрайх (первый разряд).

«Серебро» турнира выиграла сборная Пскова. В составе команды выступали Святослав Самсонов и Сергей Арефьев (оба кандидаты в мастера спорта России), Наталья Полякова (мастер спорта России), Алексей Захаров (первый разряд) и Дарья Кульнева (второй разряд).

Третье место досталось сборной команде Псковского района. За неё играли Наум Руденко (кандидат в мастера спорта России), Василий Орлов (второй разряд), Анастасия Горцева, Николаев Александр и Александра Руденко (третий разряд).

Президент Псковской областной федерации шахмат Дмитрий Шахов вручил призерам турнира медали и грамоты с портретом первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда А. Д. Петрова. Кроме того, Дмитрий Шахов от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил всех участников соревнования с окончанием спортивного года и достигнутыми результатами, в том числе на всероссийском уровне, и пожелал успехов в новом 2020 году. 

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