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Общество

149-летие отметил Псковский Красный Крест

20 декабря, в день своего создания, Псковское региональное отделение Российского Красного Креста провело открытую встречу «Путь добра и милосердия длиною в 149 лет: прошлое-настоящее-будущее». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Встречу открыл председатель регионального отделения Красного Креста Пётр Василевский. Он рассказал об истории становления Псковского Красного Креста. Затем сотрудники отделения рассказали о текущих проектах и представили стратегию проектной деятельности на 2020-2021 годы.

Слова поздравлений выразили представитель главы Пскова Асия Урунова, представитель комитета здравоохранения Псковской области Лада Платонова, а также давние бизнес-партнёры Псковского Красного Креста. Музыкальный подарок представили учащиеся «Детской музыкальной школы №4».

В завершение все участники встречи были приглашены в модульное мини-кафе Красного Креста на благотворительный обед «Оплатил обед – помог пожилым».

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