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Общество

С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских энергетиков

Фото пресс-службы Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником энергетиков региона.  «День энергетика в России традиционно отмечается 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, когда ваша работа наиболее заметна для каждого жителя страны, в особенности, северных субъектов», - отметил глава региона в своём поздравлении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, Михаил Ведерников обратил внимание на то, что работники энергетического комплекса должны круглосуточно обеспечивать его бесперебойную работу. «В быту, в промышленности, в здравоохранении, в деле обеспечения безопасности каждая ваша ошибка может привести к серьёзным последствиям и воспринимается исключительно остро. В тоже время ваши успехи и победы воспринимаются как должное, не всегда находят справедливую оценку», - сказал губернатор.

При этом он подчеркнул, что энергетики делают максимум возможного в условиях ограниченных ресурсов, ведут модернизации уличного освещения, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций. «Вы развиваете стержневую отрасль отечественной экономики, лучше других чувствуете пульс времени, быстрее находите ответы на происходящие изменения», - говорится в поздравлении главы региона.

Губернатор поблагодарил работников энергетического комплекса за непростую работу и пожелал им сил, терпения, дальнейших успехов и благополучия.

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