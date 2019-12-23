Вслед за Новоржевским районом перебои с отоплением могут возникнуть и в Пустошкинском

11:11, 23 декабря 2019, ПАИ

В Пустошкинском районе могут возникнуть перебои с отоплением: муниципалитету не хватает средств на оплату топлива для котельных. Глава администрации района Светлана Василькова направила главам Алольской, Гультяевской и Пригородной волостей письмо с просьбой оказать финансовую помощь в решении этого вопроса.

«Не хватает трех вагонов угля по триста тысяч рублей каждый. Доставка идет две-три недели, а оплатить надо уже сейчас», - сообщила она, комментируя ситуации корреспонденту Псковского агентства информации.

Однако у волостей нет возможностей оплатить долги администрации района. «Мы не готовы участвовать в погашении долгов. Во-первых, у нас самих денег нет лишних. Мы на следующий год — дотационные. Если дадим району, тогда мы зарплату у себя не выплатим или не выполним свои обязательства, а у нас муниципальные программы, мы массовые захоронения делаем, дорожная деятельность», - сообщил глава Пригородной волости Александр Щупилов.

Нехватку средств в волостях отметила также глава Гультяевской волости Людмила Сохраняева. «У нас остатки небольшие. Распределили бюджет тоже с натягом. Такие у нас бюджеты в волостях. А там суммы миллионные [на приобретение топлива администрацией района - ПАИ]. Наши 5-10 тысяч, которые мы могли бы от себя оторвать, для нас — и это деньги».

Отметим, что ранее проблемы с топливом были также в Новоржевском районе. Запас угля и дров в котельных муниципалитета проверяет прокуратура Псковской области.