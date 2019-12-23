Исполнение желаний псковичей ПАИ покажет в прямом эфире

12:21, 23 декабря 2019, ПАИ

23 декабря в 15:30 начнется прямая видеотрансляция из псковского ЗАГСа, где проходит всероссийская акция «Елка желаний».

Накануне Нового года организаторы проекта собирали желания воспитанников детских домов и интернатов Псковской области. Известно, что в обращениях просьбы, связанные с приобретением развивающих материалов и книг, музыкальных инструментов, товаров для хобби, детских игрушек, цифровой техники, спортивного инвентаря, одежды и нарядов (костюмов), с ремонтом в комнате мечтателя и другие. Детские мечты, оформленные в виде записок в новогодних шарах, украсят «елку желаний». Шары имеют 3 цвета – в зависимости от ценовой категории указанного подарка. Эти просьбы и будут выполнять участники акции - представители органов власти, предприниматели, благотворительные организации да и просто все желающие. По условиям проекта, желание необходимо выполнить в течение года.

Акция проходит по всей России, в прошлом году в рамках проекта было исполнено более 450 заветных желаний.

Организаторы акции в регионе - Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В Пскове акция проходит по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, который уже исполнял мечты с «Елки желаний».