«Сами в шоке»: В Коми чиновники заменят неказистую ёлку

11:53, 23 декабря 2019, ПАИ

В Воркутинском поселке Заполярный заменят установленную на площади неказистую ёлку, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Воркуты Игоря Гурьева.

Жители посёлка пожаловались в администрацию на скудность украшений и неказистость самой ёлки. Руководство администрации извинилось перед местными жителями за установленную елку, и пообещало заменить её. «Сами в шоке, сейчас управляющая компания поменяет елку», - заявила администрация Воркуты и добавила, что местная управляющая компания не согласовала установку первого новогоднего дерева в поселке.

Небольшая ёлка в посёлке была установлена на постамент из фанеры. На хвойном дереве не было ни игрушек, ни гирлянд, ни других украшений. Все это не понравилось местным жителям, которые стали писать негативные комментарии во все инстанции.