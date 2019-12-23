Как будут ходить автобусы в Пскове в Новый год и праздники

13:06, 23 декабря 2019, ПАИ

В Пскове с 28 декабря по 14 января изменится расписание движения автобусов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранс.

Так, 28 декабря автобусы будут ездить по расписанию рабочего дня, 29 декабря – по расписанию воскресного дня, 30 декабря – по расписанию рабочего дня, а 31 декабря общественный транспорт в Пскове будет работать по расписанию воскресного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов.

В частности, 31 декабря автобус №1 от остановки «Снятная Гора» в последний раз заберет пассажиров в 22:21. А от вокзала автобус в 22:23 отправится на Снятную Гору, следующий рейс поедет в 22:54, но проследует только до Северной улицы. Автобус №2 от улицы Балтийской в сторону вокзала в последний раз отъедет в 23:06, от вокзала - в 23:50. Самый последний автобус маршрута №3 от улицы Рокоссовского отправится в 22:04, а от улицы Инженерной – в 22:33.

Последний рейс автобуса №4 от улицы Рокоссовского отъедет в 21:17, а в обратном направлении от остановки «Учхоз» - 21:58. Автобус №6 от улицы Рокоссовского в последний раз уходящего года отправится в 21:46, от Черёхи – в 22:34. Последний рейс автобуса №8 стартует от площади Ленина в 22:14, а из Корытово – в 22:35.

Автобус №9 от вокзала в последний рейс выполнит в 21:00, а от Подборовья автобус поедет в 21:40. Последний рейс автобуса №11 от архива до вокзала отправится в 23:15. В обратном направлении автобус поедет в 23:50, но доедет только до улицы Звездной.

Автобус №12 от вокзала отправится в 21:45, от Псковкирпича – в 22:18. Самый последний автобус маршрута №14 от улицы Рокоссовского отправится в 21:23, а от остановки «Пчеловод» - в 22:03. Сесть на последний рейс автобуса №17 от улицы Рокоссовского псковичи могут в 22:11. В обратном направлении от вокзала автобус поедет в 22:43, но доедет только до остановки «Улица Коммунальная». Последний в уходящем году автобус №25 от архива выйдет в 21:24, от площади Ленина в Родину отправится в 21:41, а от Родины – в 22:15.

1 января движение автобусов в Пскове будет осуществляться по расписанию выходного дня с поздним выездом и увеличенными интервалами движения. Так, в этот день автобус №1 от остановки «Снятная Гора» отправится в 6:01, а от вокзала – в 6:36. Первый рейс автобуса №2 от торгового дома поедет в 5:58, от улицы Балтийской – в 6:05, от вокзала – 6:47.

Первый в новом году автобус №3 от улицы Рокоссовского отъедет в 8:00, от улицы Инженерной – 8:29. 1 января автобус №4 первых пассажиров заберёт в 6:10 на улице Рокоссовского и в 6:51 от остановки «Учхоз». В этот день рейс автобуса №6 от улицы Рокоссовского начнётся в 5:53, от Черёхи – 6:41.

Утренние рейсы автобуса №8 начнутся в 7:42 от кинотеатра «Октябрь». Из Корытово автобус поедет в 8:10. Автобус №8а от вокзала в этот день стартует в 13:21, от Больших Гоголей – в 14:08. Первый рейс автобуса №9 от вокзала отправится в 10:05, от Белого Мха – в 10:36.

1 января автобус №11 первых пассажиров заберёт в 6:37 от архива и в 7:07 от вокзала. Автобус №12 от вокзала отправится в 7:41, от Псковкирпича – 8:12. Первый рейс автобуса №14 от улицы Рокоссовского поедет в 6:21, от Пчеловода – в 6:58.

Утренние рейсы автобуса №17 начнутся в 6:33 от улицы Западной. От улицы Рокоссовского автобус поедет в 6:45, от вокзала – в 7:21. Автобус №19 от кинотеатр «Октябрь» в этот день поедет в 10:48, от цементного склада – в 11:10. Первый рейс автобуса №22 от политехнического колледжа отправится в 7:34, от архива – 8:05. А автобус №25 заберет первых пассажиров от архива в 7:29, от Родины – в 8:21. 1 января по маршруту не будет ездить автобус №30.

С 2 по 8 января движение общественного транспорта по Пскову будет осуществляться по расписанию воскресного дня, а 9 января – по расписанию рабочего дня.