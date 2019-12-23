Монтаж новогодней иллюминации завершается в Пскове

13:51, 23 декабря 2019, ПАИ

В Пскове завершается монтаж новогодней иллюминации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на руководителя «Специализированной службы» Сергея Федорова.

По его словам, члены выездной комиссии проверили ход работ по монтажу новогодней иллюминации в Пскове. Они установили, что подрядчик выполнил все пункты, указанные в техническом задании, однако, в настоящее время устраняет небольшие замечания, на которые указали члены комиссии.

Сергей Федоров подчеркнул, что выявленные недочеты произошли не по вине подрядчика, а в результате сильного ветра, который повредил отдельные конструкции в городе. Он также рассказал, что в этом году в новогоднем убранстве Пскова произошли некоторые изменения.

Так, праздничную ель установили в Финском парке, хотя раньше её ставили перед зданием областной филармонии. По традиции новогоднюю ёлку украсили возле гостиницы «Рижская», при этом дополнительная иллюминация появится еще на нескольких деревьях, растущих в данном сквере. Кроме того, на улице Пушкинской установили светодиодный «Светящийся подарок» и два лазерных прожектора. Также предполагается, что в течение сегодняшнего дня будет включена иллюминация на фонтане, который расположен в Ботаническом саду.

Подрядчик установил в Пскове 540 метров гирлянд на деревьях, перетяжки на Ольгинском мосту и гирлянды «Светодиодный дождь» в Ботаническом саду. Украшение парков, площадей и улиц к празднику обошлось муниципалитету почти в 4 млн рублей.