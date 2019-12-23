Доплату к зарплате предлагается ввести для обладателей почётных званий Псковской области

14:41, 23 декабря 2019, ПАИ

Доплату к зарплате предлагается ввести для обладателей почётных званий Псковской области. «На следующую сессию мы готовим законопроект, которым предполагается надбавка к ежемесячной зарплате в 5 тысяч рублей», - заявила руководитель правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 23 декабря.

Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсобрания, депутаты обсудили поправки в закон «О наградах Псковской области», которые подготовлены на основе решения Геральдического совета. Предлагается перечень наград дополнить почётными званиями «Заслуженный работник образования Псковской области», «Заслуженный работник культуры Псковской области», «Заслуженный деятель искусства Псковской области», «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области».

«У нас бюджетный комитет, поэтому вопрос – а к званиям-то что-то полагается?» - уточнил его председатель Борис Полозов.

Наталья Волкова отметила, что предусмотрена единоразовая выплата в 25 тысяч рублей и планируется введение доплаты к зарплате.

Члены комитета рекомендовали коллегам на сессии принять документ в двух чтениях.

Также депутаты обсудили поправки к закону «О региональном материнском капитале», которые расширяют перечень направлений для использования средств. Как пояснила заместитель председателя комитета по социальной защите Татьяна Селивёрстова, средства регионального маткапитала можно будет направлять на покупку лекарств и медицинский изделий, детской одежды и обуви, школьных принадлежностей и строительных материалов. «Эти направления выбраны на основании анализа обращений родителей, - отметила он. - В год на эти цели можно потратить не более 20 тысяч рублей».

Деньги будут зачислять на социальную карту, выпуск которой сейчас обсуждается с банками. «Рассматривается возможность определения публичным конкурсом магазинов-партнёров, в которых родители смогут приобретать детские товары со скидками», добавила Татьяна Селивёрстова.

Депутат Сергей Быков утонил, почему средства нельзя просто зачислять на банковскую карту родителей. «Средства целевые – если просто отдать эти деньги, то невозможно будет отследить, потрачены ли они именно на те цели, которые будут установлены законом», - пояснила начальник правового управления администрации области Наталья Волкова.

По мнению юристов регионального парламента, в законопроекте требуют доработки организационные моменты, поэтому они предложили перенести срок вступления закона в силу на 1 марта.

Кроме того, комитет поддержал инициированный администрацией Псковской области законопроект «О фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Псковской области», который закрепляет предусмотренное федеральным законодательством право субъекта РФ на создание фонда, специализирующегося на достройке незавершённых объектов в случае банкротства застройщика.