Новые параметры областного бюджета обсудил Михаил Ведерников с фракцией «Единая Россия»

19:35, 23 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил параметры бюджета региона с фракцией «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов 23 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, речь зашла также о волнующих жителей региона вопросах.

«В преддверии окончательного принятия бюджета подводим итоги года – год был сложным, ответственным, но динамичным и, по большому счёту, беспрецедентным по количеству объектов, которые нам удалось реализовать в инфраструктуре здравоохранения и образования», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников обратил внимание парламентариев на то, что общими усилиями удалось увеличить доходную часть бюджета и найти решения по ряду вопросов. Она напомнил, что на согласительной комиссии приняли поправки в бюджет на общую сумму 1,9 млрд рублей.

В ходе встречи была поднята тема финансовой помощи автотранспортному предприятию в Плюссе. «Первый транш в размере 800 тысяч рублей сегодня ушёл в Плюссу. Будет ещё 200 тысяч и третий – около 500 тысяч рублей. Этого будет достаточно, чтобы год завершить», - отметил заместитель губернатора Василий Осипов.

По словам спикера регионального парламента Александра Котова, в проблему автотранспортного предприятия две составляющих. «Первая – были срезаны лимиты, а вторая – задолженность по перевозке школьников. Для выхода из кризисной ситуации предприятию необходимы «живые» деньги», – пояснил он.

Василий Осипов добавил, что на субсидии всем автотранспортным предприятиям области в бюджете предусмотрено 32 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил, что ожидаются порядка 650 млн рублей по линии Минпромторга, которые направят на обновление автопарка всех предприятий, а также поручил Василию Осипову взять на контроль ситуацию по плюсскому автопредприятию.

Депутат Оксана Лазарева также подняла вопрос об оборудовании переходов на железных дорогах, в частности, в Плюссе. Михаил Ведерников отметил, что обсудит его с железнодорожниками.

Депутат Алексей Блинов обозначил проблему с очистными сооружениями в Локне, которые нуждается в ремонте и модернизации. Василий Осипов ответил, что 400 тыс. рублей предусмотрены на эти цели. «После подготовки документации можно будет заявляться на участие в программе», - пояснил он.

Депутат Геннадий Григорьев также указал на неудовлетворительное состояние очистных сооружений в Дно. «Мы можем подключиться, но нужно участие районных властей. Пока таких обращений не поступало», - пояснил губернатор. Василий Осипов добавил, что идет проектирование водоочистных сооружений в Порхове.

Кроме этого, обсуждая вопрос о парковке у перинатального центра в Пскове. Михаил Ведерников отметил, что областные власти намерены решать его в ближайшее время вместе с муниципалитетом.

Депутат, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев отметил, что люди просят организовать перрон для посадки на «Ласточку», поскольку пожилым людям очень сложно подняться в вагон.

«По вокзалу у нас целый ряд вопросов касается обеспечения безопасности. Вопрос будет решён, но поэтапно – сначала будут установлены рамки, потом ограждение по периметру и в третью очередь – повышение перрона. Эти работы запланированы РЖД. Будем надеяться, что в ближайшие два года все работы выполнят», – ответил Михаил Ведерников.

24 декабря на 38-й сессии Псковского областного Собрания депутатов состоится рассмотрение проекта областного бюджета в трёх чтениях.