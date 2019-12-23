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Общество

Раз пакет, два пакет: Как приучить жителей Псковской области сортировать мусор

Многие слышали фразу «раздельный сбор мусора».Но мало кто представляет, как все это происходит и с чего следует начинать. Корреспондент Псковского агентства информации предлагает вместе изучить вопрос и выслушать советы тех, кто знаком с таким процессом не первый год.

Итак, раздельный, то есть все отходы предлагается разбивать на несколько групп в зависимости от их состава: пластик, бумага, стекло отдельно от пищевых отходов.

Зачем?

Хороший вопрос. Для того, чтобы нашим детям и внукам не пришлось буквально через пару десятилетий так остро ставить вопросы экологии.

Как же организован процесс сортировки и насколько он сложен?

Анна Боброва — жительница Пскова. Вот уже несколько лет она прибегает к подобной работе с отходами. По ее словам, пищевых отходов совсем немного, а вот пластика, целлофана, жестяных банок — огромное количество. К счастью, все это можно переработать. Анна предлагает псковичам начинать с недельного эксперимента по раздельному сбору отходов — так каждый сможет увидеть, что именно отправляется в мусорное ведро.

«Начать сортировку мусора нужно с осознания того, что будущее нашей природы, экологии - в наших руках», - добавила Анна Боброва.

«Достаточно завести еще одно ведерко для сухого мусора, - добавила Анна Боброва, - Иначе горы этого пластика отправятся на полигон, что повлечет за собой разрастание свалок».

По ее словам, начать можно с малого — отказаться от пластика в магазине.

«Я уже давно отказалась от покупки пакетов. Хожу с одним пакетом много раз или использую тканевую сумку, - отметила Анна. - Стараюсь не брать полиэтиленовые пакеты для овощей и фруктов, чтобы взвесить их».

С таким подходом к организации сбора мусора согласен председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос об осуществлении раздельного сбора мусора по принципу «сухие» и «мокрые» отходы как наиболее экономически эффективного сбора. Потому что если отходы смешиваются с бытовыми, то дальнейшее их использование практически невозможно. Когда мы сделаем раздельный сбор, то там будет практически 100% переработки именно сухих отходов. Мокрые отходы будут отправляться в компостные ямы», - убежден он.

По словам директора компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергея Пайста, уже сейчас создаются условия для такого «чистого» сбора некоторых видов отходов. Так, в регионе установлены 345 сетчатых контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок.

«Мы заинтересованы в том, чтобы отходы проходили сортировку», - добавил Сергей Пайст.

Еще одним шагом, который может стимулировать к раздельному сбору отходов, стало предложение Госдумы в адрес правительства. Рекомендовано частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусорных отходов в случае раздельного сбора мусора.

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