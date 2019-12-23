Владимир Путин: Программа развития АПК в России будет продолжена

22:32, 23 декабря 2019, ПАИ

Программа развития агропромышленного комплекса в России будет продолжена. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее.

«Мы будем продолжать дальше, естественно, госпрограмму развития сельского хозяйства. Со следующего года у нас начинает работать новая программа по развитию сельских территорий. Ну, вы наверняка об этом знаете», – отметил он.

Владимир Путин пояснил, что объем финансирования программы составит более 2 трлн рублей.