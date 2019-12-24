Всех малышей до трех лет обеспечат детсадами в Псковской области к концу 2021 года

12:09, 24 декабря 2019, ПАИ

К концу 2021 года в Псковской области должна быть обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Такую задачу поставил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 38-я сессии Псковского областного Собрания 24 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор подчеркнул, что в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин» в 2020 году предусмотрено финансирование в размере почти 350 млн рублей на строительство 5 детских садиков: в Пскове, Великих Луках и Псковском районе.

Михаил Ведерников также отметил, что финансирование нацпроекта «Образование» выросло с 500 до 843 млн рублей. Из них 538 млн заложены на строительство новой школы в Великих Луках, а 76 – на завершение строительства второго технопарка «Кванториум».