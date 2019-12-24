Псковский губернатор обозначил приоритетные направления работы на 2020 год

11:57, 24 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил приоритетные направления работы на 2020 год. Речь об этом шла в рамках бюджетного послания на 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что областные власти внимательно анализируют все обращения граждан, чтобы точно понимать наиболее проблемные направления. По его словам, в конце этого года тема дорог впервые уступила теме благоустройства дворов. «Новые стандарты качества, увеличенный дорожный фонд дают о себе знать не только по перевыполненным показателям нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но и по тому, как на это реагируют жители», - отметил глава региона.

«Мы действительно сделали рывок, сегодня это очевидно во многих сферах, но до финиша ещё далеко, - подчеркнул губернатор. - Проблем остается еще очень и очень много».

По его словам, в следующем году необходимо решать вопросы снижения госдолга, дефицита кадров в медицине, износа коммунальной инфраструктуры и ряд других.

В частности, Михаил Ведерников отметил, что сегодня уровень износа коммунальной инфраструктуры в Псковской области в среднем составляет 78%, а в отдельных районах превышает 90%. Однако, он подчеркнул, что реализация соглашений с фондом содействия реформированию ЖКХ уже началась, и в 2019-2020 годы с их помощью в область будет инвестированы около 1 млрд рублей. При этом губернатор отметил, что областные власти работают над увеличением этой суммы. «Но модернизация сферы займёт не один год», - заметил глава региона.

«Проблем много, для каждой из них прорабатываются предметные решения. Однако сам список наиболее наболевших вопросов нам уже удалось существенно сократить», - заключил губернатор.