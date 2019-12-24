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Общество

Псковичей приглашают приобрести продукты для новогоднего стола в «Корзинке»

Псковичей приглашают приобрести продукты для новогоднего стола в новом фреш-маркете «Корзинка» в ТРК «Акваполис», сообщили Псковскому агентству информации в администрации торгового комплекса.

«Предновогодняя суета и ограниченность во времени заставляет хозяек испытывать стресс и волнение при подготовке к новогоднему застолью. Фреш-маркет «Корзинка» предлагает отличное решение, которое позволит сэкономить время, деньги и силы!» — отметили в ТРК.

Отмечается, что особое место в продуктовой линейке фреш-маркета занимают белорусские товары — это молочная продукция, масло, сыры, а также мясные продукты.

«Мясное изобилие от ведущих российских производителей не оставит равнодушным всех, даже тех, кто привык к особенным колбасам и деликатесам», — рассказали в администрации. Отмечается, что на мясных лавках представлено разнообразие парного и куриного мяса, полуфабрикатов.

В рыбном отделе можно найти как речную, так и морскую рыбу, а также икру и другие морепродукты. «Ведущие псковские производители и фермеры также представлены в новом фреш-маркете «Корзинка», — добавили в ТРК.

Кроме этого, в «Корзинке» имеются отделы сухофруктов, овощей и фруктов, а также бакалея. Фреш-маркет работает с 10:00 до 21:00.

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