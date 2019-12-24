Прекращены полномочия члена Избиркома Псковской области Михаила Иванова

14:25, 24 декабря 2019, ПАИ

Псковское областное Собрание поддержало досрочное прекращение полномочий члена Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса Михаила Иванова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря.

Депутаты рассмотрели заявление бывшего председателя областной избирательной комиссии Михаила Иванова о сложении им полномочий члена облизбиркома с правом решающего голоса, которое поступило в региональный парламент 16 декабря.

На сессии отмечалось, что теперь в течение 30 дней региональный парламент будет принимать предложения по замещению вакансии в составе Избирательной комиссии Псковской области.

19 декабря члены Избиркома Псковской области прекратили полномочия председателя облизбиркома Михаила Иванова. Исполняющим обязанности председателя в соответствии с регламентом стал заместитель руководителя комиссии Иван Патлач.