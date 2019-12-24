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Общество

Эксперт: «Команда 2018» стала хорошей площадкой для желающих проявить себя

«Команда 2018» стала хорошей площадкой, где люди могут себя проявить. Об этом заявила советник губернатора, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева 24 декабря в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«Мы понимаем задачу - чтобы каждый делал вклад, и чтобы совершился «псковский прорыв», - отметила она и напомнила, что именно об этом говорил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания.

Дарья Яковлева подчеркнула, что проектный офис «Команда 2018» стал площадкой, где решаются проблемы региона. Она заметила, что часть его кураторов работает в администрации Псковской области. Сейчас планируется открытие офисов проекта в районах.

«Мы хотим избежать истории открытия пустых офисов. Первая задача - подговка кадров. В Пскове практически каждый день проходит по 2-3 автора проектов в офис. В районах не такая потребность пока, поскольку люди не все знают, какую помощь может оказать проектный офис. Но у них должна быть точка доступа к «Команде». Можно и через кураторов», - добавила она.

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