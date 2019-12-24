Эксперт: «Команда 2018» стала хорошей площадкой для желающих проявить себя

14:45, 24 декабря 2019, ПАИ

«Команда 2018» стала хорошей площадкой, где люди могут себя проявить. Об этом заявила советник губернатора, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева 24 декабря в прямом эфире проекта ПАИ-live.

«Мы понимаем задачу - чтобы каждый делал вклад, и чтобы совершился «псковский прорыв», - отметила она и напомнила, что именно об этом говорил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания.

Дарья Яковлева подчеркнула, что проектный офис «Команда 2018» стал площадкой, где решаются проблемы региона. Она заметила, что часть его кураторов работает в администрации Псковской области. Сейчас планируется открытие офисов проекта в районах.

«Мы хотим избежать истории открытия пустых офисов. Первая задача - подговка кадров. В Пскове практически каждый день проходит по 2-3 автора проектов в офис. В районах не такая потребность пока, поскольку люди не все знают, какую помощь может оказать проектный офис. Но у них должна быть точка доступа к «Команде». Можно и через кураторов», - добавила она.