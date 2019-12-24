Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»

11:52, 24 декабря 2019, ПАИ

«Тяжёлым и упорным трудом нам удалось сделать то, о чём мы говорили в начале года – совершить «псковский рывок», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря, где выступил с бюджетным посланием.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, глава региона уточнил, что вопреки всем ожиданиям, прогнозам и сомнениям скептиков были правильно расставлены приоритеты, сложены воедино и по максимуму использованы все имеющиеся возможности.

Он отдельно отметил эффективную и конструктивную работу отраслевых профсоюзов, в первую очередь, здравоохранения, народного образования и науки. «Вместе мы разработали целый ряд комплексных дополнительных мер поддержки работников этих отраслей», - заметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что рост доходов, достижения в сфере транспортной инфраструктуры и здравоохранения, привлечённые дополнительные федеральные средства – это общие победы и достижения. По словам губернатора, за этими результатами стоит кропотливая и ответственная работа каждого государственного и муниципального служащего, депутатов всех уровней, каждого, кто участвовал в решении задач и достижении целей.