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Общество

Нарушения законодательства при распоряжении средствами маткапитала выявлены в Пушкиногорском районе

В Пушкиногорском районе местный житель нарушил законодательство при распоряжении средствами материнского капитала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Пушкиногорского района.

В ходе проверки было установлено, что житель Пушкиногорского района нарушил обязательство по определению долей на своих детей в квартире, купленной за счет средств материнского капитала. Кроме того, в 2018 году мужчина подарил квартиру в пользу третьего лица. Таким образом, он незаконно обогатился за счет бюджетных средств Пенсионного фонда России.

В этой связи прокурор района направил в Пушкиногорский районный суд иск о взыскании с мужчины в пользу государства материнского капитала как суммы неосновательного обогащения в размере 299 тысяч 731 рубль 25 копеек. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.

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