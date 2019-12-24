Энергетики оперативно восстановили электроснабжение центра Пскова

16:29, 24 декабря 2019, ПАИ

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение центра Пскова, нарушенное экскаватором сторонней организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

24 декабря в 13:40 в двух крупных микрорайонах Пскова – в центре и на Запсковье – были зафиксированы перерывы в подаче энергии. Причиной этого стало повреждение кабельной линии 6 кВ возле реки Милевки на улице Инженерной, где земляные работы в рамках муниципального контракта ведет ООО «Содружество». Несмотря на то, что накануне было выдано согласование на проведение земляных работ в охранной зоне кабельной линии, специалисты данной подрядной организации невнимательно отнеслись к соблюдению границ выделенного для работы участка, и повредили силовой кабель. По счастливой случайности никто не пострадал, отметили в псковском филиале организации.

Выехавшая к месту аварии бригада ОВБ Псковского городского РЭС по команде дежурного диспетчера локализовала поврежденный участок цепи и произвела в ручном режиме необходимые оперативные переключения. Электроснабжение потребителей в полном объеме удалось восстановить через 50 минут после инцидента. Нормальная схема электроснабжения потребителей будет восстановлена после завершения ремонтных работ на линии и проведения необходимых испытаний.

Сумма ущерба, причиненного электросетевой организации, будет установлена в ближайшее время, информация о нарушении правил проведения земляных работ в непосредственной близости от кабельной линии, которая является объектом жизнеобеспечения, будет направлена в соответствующие органы.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что на проведение земляных работ в охранных зонах кабельных сетей, которые находятся на балансе электросетевой организации, необходимо соответствующее согласование. Разрешение от энергетиков необходимо получать даже в том случае, когда работы производятся на внутренней ведомственной территории. При выемке грунта в охранной зоне кабельной линии должен присутствовать представитель местного РЭС. Строгие требования продиктованы не только тем, что несогласованные действия могут нарушить работу энергооборудования, а значит, приведут к отключению потребителей. В первую очередь, пренебрежение правилами электробезопасности чревато серьезной угрозой для жизни и здоровья персонала. После получения согласования необходимо строго соблюдать границы участка, выделенного для проведения работ.

Проведение работ в охранных зонах ЛЭП регламентируется правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. За нарушение правил и повреждение электрических сетей предусмотрена административная и материальная ответственность. Данные об инцидентах в охранных зонах ЛЭП передаются в органы правопорядка (в отношении физлиц) и в региональное отделение Ростехнадзора, если речь идет об организациях.

Электросетевое предприятие предупреждает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Обо всех случаях повреждения энергооборудования необходимо сообщать на единый телефон «Россети Северо-Запад» 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).