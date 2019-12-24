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Общество

В аэропорту Санкт-Петербурга с Нового года введут режим открытого неба

Фото пресс-службы ООО “Воздушные Ворота Северной Столицы”

Режим открытого неба в аэропорту «Пулково» введут с Нового года на 5 лет, сообщает РИА Новости.

Известно, что в действие вступит режим снятия ограничений по так называемой седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных компаний в Санкт-Петербург. Это дает право перевозить пассажиров и грузы между иностранными государствами без продолжения полета в свою страну.

Минтранс утвердил перечень из 30 стран, который в дальнейшем может быть увеличен.

После проведенных предварительных переговоров несколько европейских авиакомпаний выразили заинтересованность в выполнении рейсов уже в следующем году из 22 стран: Бельгия, Великобритания, Болгария, Германия, Дания, Испания, Италия, Мальта, Нидерланды, Франция, Португалия, Швейцария, Швеция, Эстония и другие. 

Минтранс добавил, что подобные меры положительно скажутся на социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга и области.

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