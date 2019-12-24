0
20:46
Псковский симфонический оркестр дал первый концерт в новом статусе
18:09
Михаил Ведерников назвал достойными уважения людьми Петра I, Столыпина и Владимира Путина
17:40
В Псковской области могут появиться новые меры поддержки медиков
17:20
Более 20 домов планируется подключить к газоснабжению в Кунье в 2020 году
17:00
Началась прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым
16:29
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение центра Пскова
15:27
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
Еще новости
Общество

Банк ВТБ увеличил объемы документарного бизнеса в сегменте КИБ

По итогам 11 месяцев 2019 года объем реализованных документарных сделок в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За указанный период удалось расширить сотрудничество с существующими клиентами, а также привлечь новые компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Одним из драйверов роста выступило успешное тиражирование апробированной ранее технологии потоковой выдачи гарантий, которая позволяет компаниям с большими потребностями в документарных продуктах предоставлять необходимые инструменты в сжатые сроки. Существенный вклад в положительную динамику показателей также внесли документарные сделки, реализуемые в сфере жилищного строительства и девелопмента. Кроме того, стабильно высокий спрос на документарные продукты в 2019 году предъявляли компании в таких отраслях, как машиностроение, транспорт, телекоммуникации, энергетика, металлургическая и горнодобывающая промышленность.

В 2019 году ВТБ также расширил линейку предлагаемых клиентам продуктов, включив в нее рублевые аккредитивы с возможностью предоставления плательщику отсрочки возмещения платежа по аккредитиву в рамках установленного лимита и рублевые аккредитивы с отсрочкой платежа, предусматривающие опцию досрочного платежа в пользу бенефициара. Банк ВТБ, являясь одним из ведущих банков в области гарантийного бизнеса, принимает лидирующее участие в совместной работе с Банком России, Минфином России, Федеральным казначейством и Федеральной налоговой службой по цифровизации банковских гарантий.

«Банк постоянно держит в фокусе своего внимания как развитие продуктового предложения, так и совершенствование технологических платформ, что позволяет предоставлять клиентам конкурентоспособные документарные продукты с использованием лучших рыночных практик», - заявил начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Псковский симфонический оркестр дал первый концерт в новом статусе
24 декабря 2019
Псковский симфонический оркестр дал первый концерт в новом статусе
Михаил Ведерников назвал достойными уважения людьми Петра I, Столыпина и Владимира Путина
24 декабря 2019
Михаил Ведерников назвал достойными уважения людьми Петра I, Столыпина и Владимира Путина
В Псковской области могут появиться новые меры поддержки медиков
24 декабря 2019
В Псковской области могут появиться новые меры поддержки медиков
Более 20 домов планируется подключить к газоснабжению в Кунье в 2020 году
24 декабря 2019
Более 20 домов планируется подключить к газоснабжению в Кунье в 2020 году
Началась прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым
24 декабря 2019
Началась прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым 3
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение центра Пскова
24 декабря 2019
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение центра Пскова
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
24 декабря 2019
Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы
24 декабря 2019
Александр Котов: Бюджет Псковской области 2020 года позволит решить многие вопросы и проблемы

Идет загрузка...