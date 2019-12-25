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Общество

Открыт приём заявок на кулинарный конкурс «Сытый студент»

Открыт приём заявок на традиционный кулинарный конкурс «Сытый студент», приуроченный ко Дню российского студенчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Кулинарный конкурс состоится 24 января. Его участниками могут стать студенты средних и высших учебных заведений, а в команду должны входить 4 человека. При этом каждая команда должна самостоятельно обеспечить себя комплектом посуды для приготовления пищи и набором продуктов. Кроме того, на соревнования команды должны прийти в едином стиле: использовать похожие элементы одежды и атрибутики.

Тематикой кулинарных работ конкурса станет «Традиционное блюдо современного псковича».

Подать заявку на конкурс «Сытый студент» можно непосредственно в Псковском городском молодежном центре на улице Максима Горького, 15, а также с помощью интернета здесь>>>. Приём заявок на конкурс для любителей кулинарного искусства «Сытый студент» продлится до 20 января.

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