2
14:01
Начался ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета
13:35
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
13:11
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
12:27
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
12:21
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live
11:55
900 человек спасли псковские спасатели за год
10:57
Псковская область лидирует по эффективности поддержки аграриев
Еще новости
Общество

Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live

25 декабря в 14:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Накануне Михаил Ведерников во время своего ежегодного бюджетного послания в Псковском областном Собрании депутатов обозначил приоритеты развития транспортной и дорожной отраслей в регионе. Губернатор рассказал о перспективах обновления автобусного парка «Псковпассажиравтотранса», об открытии новых авиа- и железнодорожных пассажирских маршрутов, о ремонте нескольких мостов.

В прямом эфире Борис Елкин назовет даты открытия новых маршрутов, расскажет о масштабе дорожных работ в следующем году, озвучит последние новости по строительству Северного обхода, оценит перспективы главного автобусного предприятия региона.

Вопросы Борису Елкину можно оставить на странице ПАИ-live.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Борис Елкин: У Псковской области большие планы по ремонту и строительству мостов Начался ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой Эксперт: «Команда 2018» стала хорошей площадкой для желающих проявить себя Дарья Яковлева: Одна из ошибок псковских грантополучателей — ожидание быстрого результата «Команда 2018» не планирует менять название и в 2020 году Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018 Руководитель офиса Команды 2018 станет гостем ПАИ-live Исполнение желаний псковичей ПАИ покажет в прямом эфире Отказаться от свиных колбас рекомендуют путешествующим через российскую границу в Латвию и Эстонию
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Начался ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета
25 декабря 2019
Начался ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
25 декабря 2019
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
25 декабря 2019
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live
25 декабря 2019
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live 2
900 человек спасли псковские спасатели за год
25 декабря 2019
900 человек спасли псковские спасатели за год
Псковская область лидирует по эффективности поддержки аграриев
25 декабря 2019
Псковская область лидирует по эффективности поддержки аграриев
Елена Полонская и Александр Братчиков исполнят желания детей-сирот
25 декабря 2019
Елена Полонская и Александр Братчиков исполнят желания детей-сирот

Идет загрузка...