Льготы на выездные спектакли получат дети из малообеспеченных и многодетных семей Пскова

13:38, 25 декабря 2019, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области предоставит детям из малообеспеченных и многодетных семей скидку 20% на выездные спектакли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Вопрос обсуждался в ходе очередной 33-ей сессии Псковской городской Думы 25 декабря. Ранее дирекция не могла работать в образовательных учреждениях города из-за неурегулированных юридических вопросов, к решению проблемы подключились глава города Елена Полонская, депутаты гордумы.

«В течение года мы не давали согласия на право предоставления помещений образовательных учреждений в аренду Театрально-концертной дирекции из-за нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой. На сегодняшний день нарушения устранены», - сообщила Елена Полонская.

Возможность предоставлять льготы определенным категориям зрителей появилась в результате установления новой системы юридического оформления проведения мероприятий. И. о. гендиректора Театрально-концертной дирекции Ольга Тимофеева пояснила, что совместно с комитетом по культуре Псковской области был разработан пакет документов, регламентирующий порядок и условия оказания скидок. В положении «О порядке льготного посещения» указано, что скидку 20% получат дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и дети-сироты. На стационарные спектакли количество льготных билетов ограничено, при показе представлений на базе учреждений их будет больше.

Ранее Елена Полонская попросила Дирекцию рассмотреть возможность увеличения скидки на билеты. Ольга Тимофеева допустила возможность принятия такого решения при формировании бюджета на следующий год.

Контрольно-счетная палата Пскова вынесла предписание Театрально-концертной дирекции в части нарушения кассовой дисциплины при продаже билетов на спектакли в образовательных учреждениях. Теперь всеми финансовыми вопросами будут заниматься представители Дирекции и родительский комитет без участия сотрудников детских садов.

Ольга Тимофеева заметила, что постановки для детей показывают профессионалы своего дела, которые понимают важность оказания культурного воздействия на воспитание и развитие подрастающего поколения, разрабатывают и формируют программы таким образом, чтобы они соответствовали основной канве образовательного процесса.