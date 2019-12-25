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ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)

25 декабря гостем прямого эфира проекта ПАИ-live вредакции Псковского агентства информации стал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Накануне Михаил Ведерников во время своего ежегодного бюджетного послания в Псковском областном Собрании депутатов обозначил приоритеты развития транспортной и дорожной отраслей в регионе. Губернатор рассказал о перспективах обновления автобусного парка «Псковпассажиравтотранса», об открытии новых авиа- и железнодорожных пассажирских маршрутов, о ремонте нескольких мостов.

В прямом эфире Борис Елкин назовет даты открытия новых маршрутов, расскажет о масштабе дорожных работ в следующем году, озвучит последние новости по строительству Северного обхода, оценит перспективы главного автобусного предприятия региона.

Вопросы Борису Елкину можно оставить на странице ПАИ-live.

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