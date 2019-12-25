Эксперт рассказал о запуске автобусов на улицах Никольской, Владимирской и Кузбасской дивизии в Пскове
Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ — live рассказал о планируемом запуске общественного транспорта по новым улицам Пскова. В перечень вошли улица Кузбасской дивизии, Владимирская и Кинольская (д. Родина Псковского района). Он отметил, что в перспективе по данным территориям будет запущен общественный транспорт.
«Владимирская и Никольская улицы построены так, что туда можно завести автобусы только малого класса», - отметил он.
А вот по улице Кузбасской дивизии от ТРК «Акваполис» до Кресток в сторону улицы Западной пойдут полноценные автобусы, но только после реконструкции. В планах эта улица станет четырехполосной.
«В планах сделать работы в 2021- 2022 годах», - добавил Борис Елкин.