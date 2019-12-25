0
14:48
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
14:01
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
13:35
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
13:11
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
12:27
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
12:21
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live
11:55
900 человек спасли псковские спасатели за год
Еще новости
Общество

Эксперт рассказал о запуске автобусов на улицах Никольской, Владимирской и Кузбасской дивизии в Пскове

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ — live рассказал о планируемом запуске общественного транспорта по новым улицам Пскова. В перечень вошли улица Кузбасской дивизии, Владимирская и Кинольская (д. Родина Псковского района). Он отметил, что в перспективе по данным территориям будет запущен общественный транспорт.

«Владимирская и Никольская улицы построены так, что туда можно завести автобусы только малого класса», - отметил он.

А вот по улице Кузбасской дивизии от ТРК «Акваполис» до Кресток в сторону улицы Западной пойдут полноценные автобусы, но только после реконструкции. В планах эта улица станет четырехполосной.

«В планах сделать работы в 2021- 2022 годах», - добавил Борис Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Строительство моста на Северном обходе под Псковом планируют начать в 2020 году Борис Елкин: У Псковской области большие планы по ремонту и строительству мостов ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН) Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live Итоги работы «Команды 2018»: ПАИ-live с Дарьей Яковлевой Эксперт: «Команда 2018» стала хорошей площадкой для желающих проявить себя Дарья Яковлева: Одна из ошибок псковских грантополучателей — ожидание быстрого результата «Команда 2018» не планирует менять название и в 2020 году Начался ПАИ-live с руководителем офиса Команды 2018 Руководитель офиса Команды 2018 станет гостем ПАИ-live
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
25 декабря 2019
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
25 декабря 2019
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
25 декабря 2019
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
25 декабря 2019
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live
25 декабря 2019
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live 2
900 человек спасли псковские спасатели за год
25 декабря 2019
900 человек спасли псковские спасатели за год
Псковская область лидирует по эффективности поддержки аграриев
25 декабря 2019
Псковская область лидирует по эффективности поддержки аграриев

Идет загрузка...