Проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии заказали псковские власти

10:41, 06 декабря 2019, ПАИ

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заказана проектно-сметная документация на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии от улицы Юбилейной до улицы Киселева. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская в ходе рабочего выезда на данную улицу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Елены Полонской, средства на проектно-сметную документацию уже выделены муниципалитету из федерального бюджета. В ходе реконструкции планируется расширить дорожное полотно до 4 полос, сделать пешеходную зону с обустройством прилегающих территорий и запустить здесь автобусное движение, для чего на этом участке дороги будут оборудованы 2 остановочных комплекса.