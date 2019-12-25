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Общество

Вера Емельянова: Ситуация с лекарствами для льготников в регионе стабильная

В Псковской области стабильная ситуация с лекарственным обеспечением льготников. Об этом заявила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«2019 год был годом, когда мы не чувствовали остроты в обеспечении лекарствами. На конец года мы имеем трехмесячный запас лекарств для того, чтобы обеспечить наших льготников», - отметила вице-губернатор.

По словам Веры Емельяновой, в этом году на 83 млн рублей увеличили закупку лекарств для людей, перенесших инсульт и инфаркт. «С лекарственным обеспечением у нас ситуация стабильная и в будущем проблем с ней не будет», - заметила она.

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