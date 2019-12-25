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Общество

Депутаты согласовали снос деревьев в рамках реконструкции улицы Яна Фабрициуса в Пскове

Депутаты Псковской городской Думы согласовали акт сноса деревьев на улице Яна Фабрициуса, из-за отсутствия которого была приостановлена реконструкция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.  

Вопрос валки зеленых насаждений на участке от площади Победы до улицы Гражданской обсуждался на 33-й сессии гордумы 25 декабря. Начальник Управления городского хозяйства администрации города Пскова Николай Баринов пояснил, что сейчас снос деревьев приостановлен из-за того, что в акте о сносе нет подписи депутата по округу № 1 Григория Турчина. Начальник УГХ отметил, что проект реконструкции улицы соответствует СНиПам и прошел госэкспертизу, и попросил народных избранников согласовать акт сноса деревьев, чтобы продолжить приостановленные работы.

Депутат Дмитрий Барабанов поинтересовался у Григория Турчина, почему он противодействует реконструкции. «Все липы, которые растут на Яна Фабрициуса, заражены в 1986 году и подлежат сносу. Ремонт улицы стоит, а «Баба Яга» против», - заявил он.

Григорий Турчин ответил, что есть правила благоустройства Пскова, которые необходимо соблюдать. Он считает, что спил деревьев вне проезжей части никак не влияет на работы.

«Необходимо работать со своими избирателями и проговаривать возможные варианты развития событий. Деньги в объеме 800 тыс рублей на компенсационную посадку деревьев заложены в бюджете Пскова на следующий год. Округ - сирота. Ни один депутат не возвращался к одному и тому же вопросу несколько раз и не перекладывал ответственность на своих коллег депутатов. Мы поможем вашему избирательному округу, потому что 77 предпринимателей, работающих на улице Яна Фабрициуса, обратились с просьбой ускорить ремонтные работы», - сказала глава Пскова Елена Полонская и объявила голосование.

В итоге было принято решение согласовать требуемый акт.

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