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Общество

Четырехлетие переезда городского музея в новое здание отметили в Печорах

Фото из группы "Музей-заповедник "Изборск" в социальной сети "ВКонтакте"

Четырехлетие переезда городского музея в новое здание отметили в Печорах 25 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в Изборском музее-заповеднике, в новом здании музея состоялся праздничный концерт классической музыки «Мелодии рождества» в рамках цикла «За музыкой в музей».

Отмечается, что музей истории города Печоры является динамично развивающимся историческим культурным комплексом, который сохраняет и популяризирует наследие города.

В музее представлены экспонаты от эпохи неолита до наших дней, что позволяет посетителю в ходе экскурсии «погрузиться в глубокую древность и постепенно, переходя от витрины к витрине, из зала в зал, ощутить неразрывную связь времён и поколений».

Новое здание музея в Печорах находится по адресу: улица Международная, дом № 6.

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