Четырехлетие переезда городского музея в новое здание отметили в Печорах

19:30, 25 декабря 2019, ПАИ

Четырехлетие переезда городского музея в новое здание отметили в Печорах 25 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в Изборском музее-заповеднике, в новом здании музея состоялся праздничный концерт классической музыки «Мелодии рождества» в рамках цикла «За музыкой в музей».

Отмечается, что музей истории города Печоры является динамично развивающимся историческим культурным комплексом, который сохраняет и популяризирует наследие города.

В музее представлены экспонаты от эпохи неолита до наших дней, что позволяет посетителю в ходе экскурсии «погрузиться в глубокую древность и постепенно, переходя от витрины к витрине, из зала в зал, ощутить неразрывную связь времён и поколений».

Новое здание музея в Печорах находится по адресу: улица Международная, дом № 6.