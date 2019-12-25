Шесть агитпоездов запустит Минобороны ко Дню Победы

22:09, 25 декабря 2019, ПАИ

Количество агитпоездов – «Эшелонов Победы» – ко Дню Победы увеличат с 5 до 6. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета при ведомстве 25 декабря.

По его словам, сейчас рассматриваются варианты, как доставить агитпоезд в Калининградскую область. Один из возможных вариантов - перевозка поезда на пароме, пояснил Сергей Шойгу.

Отмечается, что в настоящее время функционирует единственный ведомственный железнодорожный паром из Усть-Луги Ленинградской области в Калининград.

Сергей Шойгу рассказал, что на агитпоездах будут выставляться техника и музейные экспозиции.