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Общество

Шесть агитпоездов запустит Минобороны ко Дню Победы

Количество агитпоездов – «Эшелонов Победы» – ко Дню Победы увеличат с 5 до 6. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета при ведомстве 25 декабря.

По его словам, сейчас рассматриваются варианты, как доставить агитпоезд в Калининградскую область. Один из возможных вариантов - перевозка поезда на пароме, пояснил Сергей Шойгу.

Отмечается, что в настоящее время функционирует единственный ведомственный железнодорожный паром из Усть-Луги Ленинградской области в Калининград.

Сергей Шойгу рассказал, что на агитпоездах будут выставляться техника и музейные экспозиции.

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