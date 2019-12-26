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Общество

Говядина, колбаса и творог подешевели в Псковской области на прошлой неделе

Цены на говядину, полукопченую колбасу и творог подешевели на прошлой неделе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Так, говядина подешевела на 2,2 рубля – с 376,63 до 374,43 рубля, полукопченая колбаса тоже сбавила в цене с 432,8 до 421,58 рубля, а творог подешевел на 4,87 рубля – с 341,4 до 336,53 рубля.

Напротив, огурцы подорожали на 4,12 рубля – с 91,2 до 95,32, макароны – на 3,32 рубля (с 83,73 до 87,05 рубля), яйца куриные – на 1,96 рубля (с 59,08 до 61,04).

Не изменилась цена баранины, она продаётся за 488,43 рубля за килограмм. Также практически не изменилась цена сосисек и сарделек – 321,42 рубля за килограмм, вареной колбасы – 336,1 рубля за килограмм.

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