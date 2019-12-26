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Общество

Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся

Фото Дарьи Хватковой

Неустановленный автомобиль сбил 18-летнюю девушку и 9-летнюю девочку в Опочке 26 декабря в 7:45, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В момент наезда автомобиля девочки переходили дорогу по нерегулироемому пешеходному переходу у дома №22 на улице Держинского. Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, его личность не установлена. У девочек диагностировали ушибы, у одной — перелом. Госпитализация им не потребовалась.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий». Всех, кто обладает информацией о данном происшествии или стал его свидетелем, полиция просит обратиться в дежурную часть ОГИБДД - 8(81138) 21-755 или по телефону 02. Также можно сообщить информацию по номеру местной Госавтоинспекции - 89113822390.

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