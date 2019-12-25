0
09:48
В Псков пришла федеральная сеть выгодных брендов
15:00
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
13:49
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
20:15
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
12:58
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
18:28
Где в Пскове вкусно поесть и отдохнуть: Кафе и рестораны с летними террасами
12:46
Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта
Еще новости
Маркет

Новогодние акции стартуют в псковском фреш-маркете «Корзинка»

Фреш-маркет «Корзинка», расположенный в ТРК «Акваполис» в Пскове, запускает новогодние скидки на продукцию. Как сообщили Псковскому агентству информации в ТРК, акции и распродажи начнутся 27 декабря.

До 6 января 2020 года можно купить со скидкой бескостную охлажденную свиную лопатку, килограмм будет стоить 179 рублей (старая цена - 240 рублей). До 1 января 2020 года действует скидка на атлантическую сельдь слабой соли - 159 рублей за 1 кг вместо 195. Килограмм свежемороженного кальмара обойдется в 199 рублей (старая цена - 230 рублей).

Фреш-маркет расположен на первом этаже ТРК «Акваполис» и работает ежедневно с 10:00 до 21:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

В Псков пришла федеральная сеть выгодных брендов
25 декабря 2019
В Псков пришла федеральная сеть выгодных брендов
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка»
19 декабря 2019
В Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка» 2
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
27 сентября 2019
Большая развлекательная программа в псковском аквапарке: Когда пройдёт и что будет
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
04 сентября 2019
«Думайте и делайте выводы»: Житель Пскова сдал на экспертизу арбузы из крупных торговых сетей
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
30 июля 2019
11-й день рождения отметил псковский торговый комплекс «ПИК60»
Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта
29 марта 2019
Развлекательные мероприятия пройдут в псковском «Акваполисе» 29-31 марта
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
27 марта 2019
Быть в плюсе с «Виртуальной АТС»: более 600 компаний Новгородской и Псковской областей используют облачный сервис «Ростелекома»
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе
27 марта 2019
«Ростелеком» подключил к оптике 50 домов в Гдовском районе

Идет загрузка...