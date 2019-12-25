Новогодние акции стартуют в псковском фреш-маркете «Корзинка»

14:05, 26 декабря 2019, ПАИ

Фреш-маркет «Корзинка», расположенный в ТРК «Акваполис» в Пскове, запускает новогодние скидки на продукцию. Как сообщили Псковскому агентству информации в ТРК, акции и распродажи начнутся 27 декабря.

До 6 января 2020 года можно купить со скидкой бескостную охлажденную свиную лопатку, килограмм будет стоить 179 рублей (старая цена - 240 рублей). До 1 января 2020 года действует скидка на атлантическую сельдь слабой соли - 159 рублей за 1 кг вместо 195. Килограмм свежемороженного кальмара обойдется в 199 рублей (старая цена - 230 рублей).

Фреш-маркет расположен на первом этаже ТРК «Акваполис» и работает ежедневно с 10:00 до 21:00.