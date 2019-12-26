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Общество

Оклады и пенсии военнослужащих повысят в России

В России в ближайшие два года у военнослужащих вырастут оклады на 7%, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя министра обороны Татьяну Шевцову.

По её словам, в 2020 году планируется увеличение окладов военных на 3%, а в 2021 они вырастут ещё на 4%. При этом она отметила, что повышение окладов военнослужащих приведет к увеличению выплат пенсионерам в связи тем, что расчет пенсий производится на основании действующих окладов денежного содержания военных.

Татьяна Шевцова также сообщила, что для военнослужащих расширят компенсации за съём жилья. На данный момент их выплачивают офицерам и прапорщикам, при этом сумма компенсации рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости аренды в регионе. Со следующего года по такой же схеме будут выплачиваться компенсации военнослужащим-контрактникам на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин.

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