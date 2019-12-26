Павел Волков рассказал о кадровых изменениях в администрации Пскова

15:30, 26 декабря 2019, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в эфире ПАИ-live 26 декабря рассказал о кадровых изменениях в муниципальной структуре.

Так, по словам спикера, Алексей Малов, который был заместителем директора муниципального предприятия города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга», «не осуществил прорыва в вопросах социологии». «Сейчас исполняет обязанности Елена Павлова. Она опытна в вопросах маркетинга, организации выставок, ярмарок, участвовала в работе «Псков-ЭКСПО», - отметил Павел Волков.

Он добавил, что экс-начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации, Андрей Сукманов принял решение заниматься другой деятельностью. «Он большой профессионал в вопросах торговли», - уверен Павел Волков. Сейчас и. о. начальника является Вера Ильина, которая ранее была заместителем руководителя.