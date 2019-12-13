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Андрей Сукманов покидает пост руководителя отдела потребительского рынка и услуг в Пскове

Андрей Сукманов 16 декабря 2019 года покидает пост руководителя отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.

Начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов покидает свой пост. Как рассказал Псковскому агентству информации заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, речь идет о формулировке «по собственному желанию». Андрей Сукманов написал заявление и завершит работу в должности 16 декабря.

Как пояснили ПАИ источники в администрации, одной из причин кадровых перемен стало то, что Андрей Сукманов не смог сработаться с командой градоначальника Александра Братчикова.

О том, куда именно он переходит работать, пока не сообщается.

Исполнять обязанности начальника отдела будет Вера Ильина, ранее занимавшая должность заместителя. 

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