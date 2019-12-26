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Общество

Певица Пелагея расстаётся с хоккеистом сборной России

На своей странице в соцсети Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным. Певица отметила при этом, что не жалеет о трех годах семейной жизни, сообщает РБК.

«Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу», - добавила Пелагея.

Несмотря на то, что развод — малоприятный процесс, они с бывшим супругом стараются сохранять лояльность.

«Надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено» - добавила Пелагея.

О причинах развода певица рассказывать не стала. Стоит добавить, что свадьба Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина состоялась в июне 2016 года. В январе 2017 года супружеская пара стала родителями дочери Таисии.

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