На 20% увеличилось количество мусора в России

19:50, 26 декабря 2019, ПАИ

В текущем году жители России произвели на 20% мусора больше, чем годом ранее – 53,9 млн тонн против 47,9 млн, пишет газета «Известия».

В нынешнем году в России вступило новое правило обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предполагается, что к 2024 году на переработку будет идти порядка 60% мусора, а ещё 36% будут уничтожаться. В настоящее время основным способом борьбы с отходами является их захоронение на мусорных полигонах.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря сообщил, что в стране образуется около 70 млн тонн отходов в год. Эту оценку поддержали и в публично-правовой компании «Российский экологический оператор».