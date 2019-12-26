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Общество

Спортивную форму и инвентарь получили образовательные учреждения Псковского района

Все образовательные учреждения Псковского района получили в преддверии Нового года комплекты новой спортивной формы и инвентаря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.

Вручение новой спортивной формы и инвентаря проходило на школьных линейках. Новогодние подарки детям вручали глава Псковского района Наталья Федорова, заместитель главы администрации Геннадий Ранцев и директор центра развития творчества детей и молодежи Псковского района Татьяна Васильева.

В частности, детям вручили комплекты спортивной формы для занятий футболом, волейболом и баскетболом, лыжные палки, волейбольные и баскетбольные мячи, обручи, волейбольные сетки и многое другое. Кроме того, отличившихся школьников наградили значками ГТО, «Юный путешественник», грамотами и подарками. 

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